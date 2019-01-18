Федерер разобрался за полтора часа с Фритцем и вышел в 4-й круг Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв американца Тейлора Фритца – 6:2, 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту. В активе Роджера 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 8 эйсов при отсутствии двойных ошибок и брейк-пойнтов.

В следующем раунде Федерер встретится с греком Стефаносом Циципасом (14), взявшим верх над грузином Николозом Басилашвили (19) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.