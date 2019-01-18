Барти: Шарапова и Возняцки — настоящие чемпионки. Меня ждёт прекрасная проверка

Австралийка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, поделилась впечатлениями от выхода в четвёртый круг. В третьем раунде она обыграла Марию Саккари из Греции со счётом 7:5, 6:1.

«Здесь замечательная акустика, когда крыша закрыта. Слышать поддержку со стороны австралийских болельщиков так приятно. Мария — моя прекрасная подруга. Я невероятно рада, что победила в двух сетах.

В Перте и Сиднее я смогла идеально подготовиться к этому турниру. Я отлично себя чувствую сейчас. Я получила хорошую игровую практику и уверенность в себе. Сейчас важно лишь реализовать задуманное на корте", — цитирует Барти официальный сайт турнира.

За выход в четвертьфинал Эшли поспорит либо с россиянкой Марией Шараповой, либо с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Это ещё одна возможность проверить свои силы в матче с лучшими теннисистками мира. Я буду смотреть эту игру. Это две настоящие чемпионки. Предстоящий матч станет прекрасной проверкой для меня.

Если говорить о Возняцки, то она демонстрирует великолепный теннис. Ей нравятся местные условия, она — действующая чемпионка. Думаю, Каролина набрала отличный ход", — сказала Барти.

Барти первой пробилась в четвёртый круг Australian Open