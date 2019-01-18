Надаль: думаю, де Минор — самый быстрый игрок в туре. Его ждёт большое будущее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он обыграл австралийца Алекса де Минора — 6:1, 6:2, 6:4.



«Де Минор — большой боец. Он действительно очень быстр. Вероятно, он самый быстрый теннисист в туре. Хочу поздравить Алекса с отличным началом сезона. Думаю, его ждёт большое будущее.



Что касается меня, то я провёл сегодня очень солидный матч. Особенно хочу выделить свой форхенд», — цитирует Надаля теннисный журналист Джордж Беллшоу в своём «твиттере».



Следующим соперником Надаля станет чех Томаш Бердых.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.