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Кербер в свой день рождения разгромила Биррелл в третьем круге Australian Open

Кербер в свой день рождения разгромила Биррелл в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в 1/8 финала, разгромив хозяйку кортов Кимберли Биррелл (WC) со счётом 6:1, 6:0. Поединок продолжался 58 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 17 очков и совершила 9 невынужденных ошибок. На счету Кимберли 1 эйс, 10 виннеров и 30 неточностей.

За выход в четвертьфинал Кербер, которой сегодня исполнился 31 год, поспорит с американкой Даниэль Коллинз.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

18 января 2019 года, пятница. 14:00 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Кимберли Биррелл
Кимберли Биррелл
240
Австралия
1:6
0:6
 
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
2
Германия
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