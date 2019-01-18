Кербер в свой день рождения разгромила Биррелл в третьем круге Australian Open

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в 1/8 финала, разгромив хозяйку кортов Кимберли Биррелл (WC) со счётом 6:1, 6:0. Поединок продолжался 58 минут.



Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 17 очков и совершила 9 невынужденных ошибок. На счету Кимберли 1 эйс, 10 виннеров и 30 неточностей.



За выход в четвертьфинал Кербер, которой сегодня исполнился 31 год, поспорит с американкой Даниэль Коллинз.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Кербер: мне нравится праздновать день рождения в Австралии