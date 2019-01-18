Маррей снялся с турнира в Марселе и может перенести повторную операцию на бедре

Британский теннисист Энди Маррей отказался от участие в соревнованиях в Марселе. Сообщается, что шотландец может перенести повторную операцию на бедре, проблемы с которым он испытывает на протяжении последнего года.



«Это сложное решение, но у меня нет выбора. Я очень хотел вернуться в Марсель, где выиграл турнир в 2008 году. Тот титул стал одним из первых в моей карьере, поэтому остается прекрасным воспоминанием», — цитирует Маррея официальный сайт соревнований.

Напомним, накануне старта Открытого чемпионата Австралии Энди объявил о скором завершении карьеры, однако после поражения в матче первого круга от Роберто Баутисты-Агута не исключил, что снова ляжет под нож ради шанса продолжить выступления.

Место 32-летнего британца в основной сетке соревнований займёт чех Томаш Бердых, в 2013 году игравший в финале турнира.



Турнир категории ATP 250 в Марселе пройдёт в период с 19 по 24 февраля. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Карен Хачанов.