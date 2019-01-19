Янчук: у Шараповой есть козыри, которых нет у других теннисисток

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российской теннисистки Марии Шараповой в четвёртый круг первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — Australian Open. В третьем круге Шарапова выбила из борьбы действующую победительницу соревнований Каролину Возняцки из Дании (6:4, 4:6, 6:3).

«На этом этапе у Шараповой было две проблемы: уверенность в себе и объективная спортивная форма, чтобы она хорошо чувствовала мяч и была именно в соревновательном тонусе. Этого она ещё не демонстрировала после длительного перерыва. Есть сомнения, сколько она сумеет быть в лучшей форме — эта проблема пока под вопросом.

Но обнадеживает то, что сейчас она идёт хорошо. Она теперь не так отчаянно бьёт два-три удара, чтобы выиграть, а ориентируется на ту игру, которую ей предлагают соперницы. У Шараповой есть козыри, которых нет у других теннисисток, в том числе у Возняцки. Несомненно, Каролина — хороший игрок, но у неё нет мощных ударов, нет таких скоростей, которые может предлагать Шарапова. Поэтому Маша переиграла её достойно и умело. Шарапова могла гонять соперницу больше, чем та её, и это преимущество сказалось. Маша молодец ещё в том смысле, что сыграла достаточно ровно, без каких-либо срывов, которые нередко характерны для её игры.

По игре она может с каждой соперницей бороться и теоретически даже выиграть турнир. Но практически это ещё надо доказать. Думаю, пока ей всё-таки будет трудно пройти такую двухнедельную дистанцию. Если удастся сохранить самообладание, настрой, то есть чем играть. Надо сказать, что безусловных лидеров сейчас нет, поэтому посмотрим, как пойдет и насколько хватит самой Шараповой, верящей в себя», — приводит слова Янчука «360».