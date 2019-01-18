Шарапова на коне! Мария взяла верх над чемпионкой Australian Open в супербитве

Мария Шарапова здорово стартовала на Australian Open – 2019. С учётом всех проблем россиянки в последнее время и небольшой травмы, полученной на турнире в Шэньчжэне, не многие ожидали от неё столь высокого уровня игры. Конечно, соперницы были несложными (Хэрриет Дарт и Ребекка Петерсон), но в любом случае Мария провела два отличных матча, а у британки и вовсе выиграла с двумя «баранками». Таких побед под ноль у Шараповой не было с 2014 года.

Australian Open. Шарапова впервые с 2014-го выиграла матч под ноль. Как это было В стартовый день в Мельбурне играли Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей провёл последний матч в карьере.

В третьем круге её ждала соперница совершенно другого уровня – действующая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки, которая год назад, после победы в Мельбурне, возвращалась на первую строчку, а сейчас является третьей ракеткой мира. У датчанки осенью тоже были проблемы со здоровьем, но в Мельбурне она также стартовала весьма уверенно.

Australian Open. Шарапова разгромила Петерсон и вышла на Возняцки. Как это было В третий день в Мельбурне Павлюченкова выбила Бертенс, Шарапова победила Петерсон. Соболенко, Хачанов, Федерер, Надаль прошли в 3-й круг.

Личные встречи на харде в пользу Возняцки

По личным встречам Шарапова вела со счётом 6-4, но половину своих побед над Возняцки она одержала на грунте. Все остальные матчи между ними состоялись на харде, и соответственно здесь впереди была Каролина – 4-3. Она выиграла и две последние встречи на жёстком покрытии: в 2014 году на US Open и на Итоговом чемпионате WTA. Понятно, что было это давно, но стиль игры обеих с тех пор фактически не поменялся, а прошедшее время скорее работало против Марии, которая четыре года назад была куда увереннее в себе и своём теннисе, чем сейчас.

Поймай меня, если сможешь. Новая веха в противостоянии Шараповой и Возняцки Мария Шарапова всю карьеру терпит нападки со стороны Каролины Возняцки, а теперь сыграет с ней впервые за 4 года. Это будет волшебный матч.

Отличный старт Шараповой и опасность дождя

Мария вошла в игру лучше соперницы, заработав три брейк-пойнта в первом же гейме. Реализовать их, однако, не удалось, после чего с брейком повела Каролина – 4:1. В этот момент Шарапова стала действовать точнее, оказывать на соперницу большее давление. В итоге Возняцки дрогнула и допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. Россиянка продолжала доминировать и после нескольких красивых розыгрышей сделала ещё один брейк, взяв в итоге пять геймов подряд!

Перед началом второй партии было принято решение закрыть крышу в связи с вероятностью дождя. Осадки в Мельбурне уже отложили начало игрового дня на всех кортах без крыши на несколько часов, и, разумеется, организаторы не хотели рисковать и сбивать программу на Арене Рода Лэйвера. Мера предосторожности, однако, оказалась лишней – до конца сета дождь так и не пошёл. Кстати, крыша стала закрываться гораздо быстрее, чем раньше. С непривычки даже кажется, что её закрытие показывают в записи на ускоренной перемотке.

Мария преодолела спад и добилась красивой победы

В изменившихся условиях Мария стартовала неудачно, сделав две двойные подряд и проиграв свою подачу. Возняцки повела со счётом 3:0, Шараповой удалось отыграться, и казалось, что она должна дожимать соперницу своими мощными ударами. Однако в последних геймах россиянка стала слишком много ошибаться и в итоге вновь уступила свою подачу, а вместе с ней и вторую партию.

Решающий сет начался без явного преимущества кого-либо из теннисисток – разве что Каролина чуть легче брала свои подачи, чем Мария. А в седьмом гейме у россиянки прошло два отличных приёма навылет, что принесло ей двойной брейк-пойнт. Возняцки сравняла счёт в гейме, но Шарапова не была намерена отпускать соперницу, заработала третий брейк-пойнт и реализовала его отличным ударом навылет. После этого игровой перевес оказался на стороне Марии, которая не стала доводить дело до подачи на матч, а сделала ещё один брейк, загоняв Каролину по корту мощными ударами в самых разных направлениях.

«Именно ради таких матчей я тренируюсь»

«Думаю, мы играли на достаточно высоком уровне. Знала, что это будет тяжёлый матч. Она была действующей чемпионкой, и не секрет, что ей нравится играть на этой арене. Именно ради таких матчей я тренируюсь, и было очень здорово выйти победительницей из этой битвы.

Помогает ли мне опыт? Ну, я определённо не хожу, думая, какая я опытная и как это должно идти мне на пользу, потому что это было бы большой ошибкой. Безусловно, опыт бесценен, но в любом случае нужно работать, особенно с учётом того, что у соперницы тоже очень большой опыт», — сказала Шарапова в интервью после победы.

Australian Open. Шарапова отправила Возняцки в нокаут. Как это было В Мельбурне Шарапова переборола Возняцки. Соболенко проиграла Анисимовой, Павлюченкова вышла в 4-й круг, Хачанов уступил Баутиста-Агуту.

Шарапова против Австралии

Следующей соперницей Марии станет Эшли Барти. Первая ракетка Австралии в лайв-рейтинге поднялась уже на 13-ю строчку (хотя в случае поражения от Шараповой она вряд ли останется так высоко). На прошлой неделе Эшли дошла до финала на турнире в Сиднее, где в упорнейшей борьбе уступила Петре Квитовой. В Мельбурне она пока не проиграла ни сета. Правда, и соперницы были не самые сильные: Луксика Кумкхум, Ван Яфань и Мария Саккари. С Шараповой Барти пока играла только один раз – в Риме-2018, где Мария взяла верх в трёх партиях.

Australian Open — 2019. 5-й день.



Мужчины.

Стефанос Циципас (Греция, 14) — Николоз Басилашвили (Грузия, 19) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Томаш Бердых (Чехия) — Диего Шварцман (Аргентина, 18) — 5:7, 6:3, 7:5, 6:4.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Тейлор Фритц (США) — 6:2, 7:5, 6:2.

Григор Димитров (Болгария, 20) — Томас Фаббьяно (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

Фрэнсис Тиафо (США) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:7 (3:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.

Роберто Баутиста-Агути (Испания, 22) — Карен Хачанов (Россия, 10) — 6:4, 7:5, 6:4.



Женщины.

(Австралия, 15) — Мария Саккари (Греция) — 7:5, 6:1.

Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 11) — 6:3, 6:2.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:0, 6:3.

Мария Шарапова (Россия, 30) —

Слоан Стивенс (США, 5) — Петра Мартич (Хорватия, 31) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Петра Квитова (Чехия, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:4.

Даниэль Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 19) — 6:3, 6:2. Стефанос Циципас (Греция, 14) — Николоз Басилашвили (Грузия, 19) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.Томаш Бердых (Чехия) — Диего Шварцман (Аргентина, 18) — 5:7, 6:3, 7:5, 6:4.Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Тейлор Фритц (США) — 6:2, 7:5, 6:2.Григор Димитров (Болгария, 20) — Томас Фаббьяно (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.Фрэнсис Тиафо (США) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:7 (3:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.Роберто Баутиста-Агути (Испания, 22) —— 6:4, 7:5, 6:4. Эшли Барти (Австралия, 15) — Мария Саккари (Греция) — 7:5, 6:1.Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 11) — 6:3, 6:2.— Александра Саснович (Беларусь) — 6:0, 6:3. Каролина Возняцки (Дания, 3) — 6:4, 4:6, 6:3.Слоан Стивенс (США, 5) — Петра Мартич (Хорватия, 31) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).Петра Квитова (Чехия, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:4.Даниэль Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 19) — 6:3, 6:2.

К слову о лайв-рейтинге – Шарапова благодаря выходу в 1/8 финала прибавила 110 очков и поднялась на 28-ю строчку. Возняцки, не защитив очки за титул, падает с 3-го места на 9-е и в случае удачного выступления преследовательниц может опуститься ещё ниже. Правда, её ближайшая соперница Арина Соболенко сегодня сенсационно проиграла Аманде Анисимовой и упустила шанс опередить Каролину в рейтинге.

Позиции теннисисток в лайв-рейтинге Фото: «Чемпионат»

Мнение экспертов

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко: «Это была игра достойных соперников. Встреча смотрелась на одном дыхании и доставила удовольствие всем любителям тенниса. Для Шараповой это была принципиально важная победа, которая должна придать Маше уверенности. Она сыграла без провалов, в свою игру.

В первом сете Шарапова вернулась в игру. Во втором тоже, но недотянула. В решающем сете была равная игра. Решающим моментом стал розыгрыш, когда россиянка в третьем сете несколько раз сыграла наотмашь. Маша показала, что способна побеждать любую соперницу. Были моменты, когда она в начале сета отпускала, но это было в пределах допустимого.

Следующий матч против местной девочки, которая сейчас на подъёме, будет сложным. Машу любят везде и всегда, но спортсмены в своей стране всегда имеют дополнительную поддержку. Впрочем, Шарапова к этому привыкла, ведь они играют во всех частях света, так что это не будет иметь решающего значения».

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе: «Мне очень понравилась игра, она была сложной. Было видно, что Возняцки находится под давлением, ведь она хотела как минимум попасть в финал. Никто не хочет видеть Шарапову в своей части сетки. Сегодня ей удалось победить за счёт того же, что и всегда: хорошие удары, мощная подача. Мне понравилось, что Шарапова не допускала много ошибок, и это сыграло важную роль. Она действовала стабильно и боролась.



Давил ли груз ответственности на Шарапову? Маша уже потерпела много неожиданных поражений. Сейчас ей снова захотелось играть. В прошлом сезоне с учётом травмы у неё, казалось, пропадало желание. Хотя нельзя сказать, что Шараповой нечего терять, когда в кармане пять титулов „Большого шлема“».

Мнение читателей

avasyc

Это лучший матч Марии после дисквалификации. Шарапова играла потрясающе.



veter49

Ну Маша, ну умничка! На характере, на нервах победила!



wizard28

Ай да Маша, радость наша! Победила действующую чемпионку! Есть игра, есть жажда побед, будем ждать следующего выигранного матча. Ура!



nastyushka

Результат матча вполне ожидаемый, на сегодня Мария в прямом смысле перебегала Петровну. Никогда она не бегает за каждым мячом, а тут бегала, и такие вытаскивала, что и Петровна позавидует. Не без кучи ошибок, но на то она и Мария. Вперёд, ждет вторая неделя!



neveragain

Мария умница! Но 46 невынужденных ошибок… Столько КМС не совершают.

petr21

Такие матчи — это праздник тенниса. Маша наконец-то по-настоящему вернулась — и это главная радость. Мы с надеждой ждём того, чтобы ещё не раз увидеть её победы на переполненных трибунах мировых арен.

scro-41

Победила плохо играющую Каролину, найдя её слабое место (не может играть, когда бьют под левую руку), но сама игра не впечатлила. Павлюченкова смотрится сильнее.



pokemonger

Обычно после таких побед дальше у Мани идут поражения. К тому же дальше будет представительница хозяев играть.



44starfall44

Маша умница. Играла лучше, заслужила победу, могла ещё во втором закрывать. Сетка у неё, конечно, тихий ужас. Сперва действующая чемпионка, потом Барти, и, если пройдёт, то скорее всего Квитова. Лично по мне — на данный момент Барти и Квитова две сильнейшие теннисистки мира.



johnbeatle

Победа Маши, это победа российского характера. Должна быть в топ-2, если так играть будет. Не будь Серены, Маша имела бы больше шлемов.