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Свитолина пробилась в четвёртый раунд Australian Open, обыграв Чжан Шуай

Свитолина пробилась в четвёртый раунд Australian Open, обыграв Чжан Шуай
Теннис / Australian Open 2019

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионата Австралии под шестым номером, вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай – 4:6, 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 54 минуты. На счету украинки 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 15. В активе её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 11.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия, 12) – Мэдисон Кис (США, 17).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.
19 января 2019 года, суббота. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
Чжан Шуай
42
Китай
6:4
4:6
5:7
Элина Свитолина
Элина Свитолина
7
Украина
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