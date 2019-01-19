Свитолина пробилась в четвёртый раунд Australian Open, обыграв Чжан Шуай

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионата Австралии под шестым номером, вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай – 4:6, 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 54 минуты. На счету украинки 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 15. В активе её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 11.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия, 12) – Мэдисон Кис (США, 17).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.