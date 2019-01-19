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Джокович обыграл Шаповалова и сыграет с Медведевым в 4-м круге Australian Open

Джокович обыграл Шаповалова и сыграет с Медведевым в 4-м круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл канадца Дениса Шаповалова (25) — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. На счету Джоковича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 13. У Шаповалова шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка.

Следующим соперником Джоковича станет теннисист из России Даниил Медведев (15), ранее обыгравший бельгийца Давида Гоффена (21).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

19 января 2019 года, суббота. 08:00 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Идет 4-й сет
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
6:3
6:4
4:6
5:0
 
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
27
Канада
Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019
Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.
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