Раонич обыграл Эрбера, Фоньини уступил Карреньо-Бусте в третьем круге AO

Канадский теннисист Милош Раонич (16) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии не испытал проблем с французом Пьер-Югом Эрбером — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).



Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. На счету Раонича 23 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Эрбер отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Следующим соперником Раонича станет победитель пары Александр Зверев (Германия, 4) — Алекс Болт (Австралия).

В параллельном матче третьего раунда соревнований испанец Пабло Карреньо-Буста (23) в четырёх партиях оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини (12) — 6:2, 6:4, 2:6, 6:4. Его следующим соперником станет Кей Нисикори из Японии.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019 Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.