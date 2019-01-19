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Раонич обыграл Эрбера, Фоньини уступил Карреньо-Бусте в третьем круге AO

Раонич обыграл Эрбера, Фоньини уступил Карреньо-Бусте в третьем круге AO
Теннис / Australian Open 2019

Канадский теннисист Милош Раонич (16) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии не испытал проблем с французом Пьер-Югом Эрбером — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. На счету Раонича 23 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Эрбер отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Следующим соперником Раонича станет победитель пары Александр Зверев (Германия, 4) — Алекс Болт (Австралия).

В параллельном матче третьего раунда соревнований испанец Пабло Карреньо-Буста (23) в четырёх партиях оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини (12) — 6:2, 6:4, 2:6, 6:4. Его следующим соперником станет Кей Нисикори из Японии.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

19 января 2019 года, суббота. 07:10 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
55
Франция
4:6
4:6
6:7
 
 
Милош Раонич
Милош Раонич
17
Канада
19 января 2019 года, суббота. 06:30 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
2:6
4:6
6:2
4:6
 
Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста
23
Испания
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