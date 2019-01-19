Джокович: так и не понял, зачем в 17:00 на корте включили свет

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 в матче третьего раунда Открытого чемпионата США с Денисом Шаповаловым из Канады. В третьей партии серб вёл со счётом 4:1, но уступил пять геймов кряду.



«Что сказал себе после третьей партии? Да ничего особенного. Просто пытался остаться в игре и пережить этот шторм. В конце сета я сделал несколько невынужденных ошибок и проиграл. Денис показал то, из-за чего мы будем пристально следить за ним в ближайшие годы.



Свет на корте? Так и не понял, зачем его включили в 17:00. Ребята, вы хорошо видели мяч (обращаясь к зрителям. — Прим. «Чемпионата»)? Я тоже видел его отлично. Думаю, всё было сделано в угоду телевизионной картинке», — заявил Джокович в послематчевом интервью.



Следующим соперником Джоковича станет россиянин Даниил Медведев.