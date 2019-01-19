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Касаткина, Циципас и другие рассказали о любимых и нелюбимых упражнениях

Касаткина, Циципас и другие рассказали о любимых и нелюбимых упражнениях
Теннис / Australian Open 2019

Грек Стефанос Циципас, представительница Беларуси Арина Соболенко и ведущие российские теннисисты рассказали о любимых и нелюбимых упражнениях на тренировке.

«Обожаю делать всё в тренажёрном зале, но не бегать. Недавно бегала шесть километров на дорожке и уже через километр думала, что всё закончилось. В общем, не моё это.

Я больше игровик. Люблю поиграть в теннис и футбол. В футбол — стоя желательно, конечно», — сказала Дарья Касаткина в эфире телеканала Eurosport 1.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» телеканала Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии, который проходит в Мельбурне, завершится 27 января. Из участвовавших в опросе теннисистов сражаться за титул продолжают Стефанос Циципас, Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова.

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