Свитолина: оставили на корте все силы — было очень жарко

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионата Австралии под шестым номером, прокомментировала выход в четвёртый круг турнира после победы над китаянкой Чжан Шуай – 4:6, 6:4, 7:5.

«Сегодня была отличная битва для нас обеих. Думаю, мы оставили на корте все силы. Было очень жарко. Вечером, когда смотрела прогноз погоды, было 20 градусов максимум, поэтому даже не ожидала, что будет так жарко. Мы провели длинный матч. Очень довольна, что выиграла сегодня.



На корте я была очень близка к тому, чтобы умереть. Было очень жарко, но в таких ситуациях всегда говорю себе, что соперница находится в таких же условиях, так же бегает, такое же количество часов. Так что старалась думать, что не одна в этом аду. Я тренируюсь ради таких моментов и всегда верю в свою физическую силу», — приводит слова Свитолиной пресс-служба соревнований.