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Тиафо в четырёх сетах обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала Australian Open

Тиафо в четырёх сетах обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 43 минуты.

Уроженец Мэриленда выполнил 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник 21 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

За выход в полуфинал Australian Open Тиафо поспорит либо с чехом Томашем Бердыхом либо с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под вторым номером.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

20 января 2019 года, воскресенье. 05:00 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
39
США
7:5
8
7:6
6
6:7
7:5
 
Григор Димитров
Григор Димитров
21
Болгария
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