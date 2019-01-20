Тиафо в четырёх сетах обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала Australian Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 43 минуты.

Уроженец Мэриленда выполнил 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник 21 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

За выход в полуфинал Australian Open Тиафо поспорит либо с чехом Томашем Бердыхом либо с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под вторым номером.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.