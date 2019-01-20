Кербер с разгромным счётом проиграла Коллинз на Открытом чемпионате Австралии

В матче четвёртого круга Australian Open немка Анжелика Кербер в двух сетах уступила представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 0:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 58 минут.

Вторая ракетка мира не выполнила ни одного эйса, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк. Уроженка Флориды дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7.

За выход в полуфинал Коллинз поспорит с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия).



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.