Шарапова: в середине матча у меня был провал, и Барти этим воспользовалась

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с хозяйкой кортов Эшли Барти. 5-кратная победительница ТБШ уступила сопернице в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

«Думаю, я провела очень хороший матч, у меня были шансы на победу, но я не смогла ими воспользоваться. Конечно, в середине поединка у меня был провал, затянувшийся на много геймов, и это придало ей уверенности в себе, которой у неё и так достаточно. После этого она не отдала своё. Я немного потеряла концентрацию, отошла назад и позволила ей контролировать ход розыгрышей», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал Australian Open Барти поспорит с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.