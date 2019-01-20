Янчук: Барти? Шараповой проще играть со звёздными теннисистками

Заслуженный тренер России Виктор Янчук подвёл итоги выступления соотечественницы, Марии Шараповой, на Открытом чемпионате Австралии. 5-кратная победительница ТБШ дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке кортов Эшли Барти со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

«Маша ещё психологически не вернулась на ту орбиту, с которой соскочила три года назад. Проблема в вере в себя. Она прекрасно сыграла с Возняцки, и это показало, что она её прекрасно знает и со звёздами ей играть проще. Но Барти — неудобная соперница для Маши психологически, она не так ей знакома. Данная проблема усугубляется тем, что и время не работает на неё. Она начинает дёргаться, но где-то глубоко внутри понимает, что может обыграть кого угодно.

К такому результату не стоит относиться как к провалу, тут психологический корень. Маша не смогла сыграть в свой лучший теннис. Да, если смотреть со стороны соперниц, то с Шараповой все играют на пределе, у неё всё-таки имя, популярность», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.