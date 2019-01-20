Баутиста-Агут в пяти сетах одолел Чилича и вышел в четвертьфинал Australian Open

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выиграл у представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа.

Седьмая ракетка мира 17 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и сделал 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Баутиста-Агут поборется с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 14) — Роджер Федерер (Швейцария, 3).

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Чилича в пяти партиях.