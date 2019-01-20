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Баутиста-Агут в пяти сетах одолел Чилича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Баутиста-Агут в пяти сетах одолел Чилича и вышел в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выиграл у представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа.

Седьмая ракетка мира 17 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и сделал 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Баутиста-Агут поборется с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 14) — Роджер Федерер (Швейцария, 3).

20 января 2019 года, воскресенье. 09:10 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
Марин Чилич
7
Хорватия
8
7:6
6
3:6
2:6
6:4
4:6
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
24
Испания

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Чилича в пяти партиях.

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