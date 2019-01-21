Свитолина: Итоговый чемпионат в Сингапуре показал, на что я способна

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 финала она обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:2, 1:6, 6:1.

«Был ли третий гейм решающей партии ключевым? Я не хотела так думать, потому что если бы я проиграла, то, пожалуй, была бы очень расстроена этим. Но я старалась быть сильной психологически и доставала все мячи. Это сработало. Я понимала, что в следующем гейме на приёме у меня будет шанс. Поэтому важно было на сто процентов концентрироваться на игре.

Я довольна своей подачей. Также я уверенно действую на приёме. Я всегда стараюсь оказывать давление на соперницу. Я вышла в четвертьфинал, потому что уверенно играла во всех предыдущих матчах. Это принесло результат. Я стараюсь всегда показывать свой лучший теннис. Знаю, что могу оказать сопротивление многим сильным игрокам и могу побеждать их.

Итоговый чемпионат показал, на что я способна. Я могу выигрывать тяжёлые матчи. Победа в Сингапуре придала мне уверенности. Но я стараюсь не думать о прошлом, а двигаюсь вперёд. Я жду следующего испытания и стараюсь выиграть как можно больше матчей и титулов", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Элина сыграет с японкой Наоми Осакой.