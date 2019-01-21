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Кис: выиграв третий гейм решающего сета, Свитолина перехватила инициативу

Кис: выиграв третий гейм решающего сета, Свитолина перехватила инициативу
Теннис / Australian Open 2019

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала поражение от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 6:1, 1:6.

«Мы провели очень долгий гейм при счёте 1:1 в третьем сете. Именно тогда Элина и перехватила инициативу. После этого я сразу же легко отдала свою подачу. Я не смогла сохранить ход, который набрала во второй партии. Я уже не смогла собраться. Элина очень быстро довела матч до победы. Очень сложно вернуться в игру, если уступаешь с брейком в третьей партии. Всё закончилось быстро.

Я медленно входила в игру, но в концовке первого сета сделала многое, чтобы прибавить в движении и заиграть правильно. Мне это удалось. Но очень тяжело, когда так быстро упускаешь гейм за геймом. Думаю, мы с Элиной по ходу матча испытывали схожие чувства", — цитирует Кис официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с японкой Наоми Осакой.

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