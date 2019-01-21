Нисикори за 5 часов 5 минут одолел Карреньо-Бусту в 1/8 финала Australian Open

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, пробился в четвертьфинал, в пяти партиях одолев представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (23) со счётом 6:7 (8:10), 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 5 часов 5 минут.

Кей 15 раз подал навылет, активно выиграл 81 очко и совершил 67 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 57 виннеров и 44 неточности. В пятом сете Нисикори подавал на матч при счёте 5:4, но проиграл гейм.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Нисикори поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 28).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января.