Сегодня, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют американец Фрэнсис Тиафо и представитель Испании Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером. Начало поединка запланировано на 12:30 мск. Ранее соперники не встречались.
В рейтинге ATP Надаль занимает вторую строчку, Тиафо — 39-ю.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Тиафо — Надаль на Australian Open.
Победитель этого поединка за выход в финал поспорит с греком Стефаносом Циципасом (14), который обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (22) со счётом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.
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