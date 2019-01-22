Сегодня, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют американец Фрэнсис Тиафо и представитель Испании Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером. Начало поединка запланировано на 12:30 мск. Ранее соперники не встречались.

В рейтинге ATP Надаль занимает вторую строчку, Тиафо — 39-ю.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тиафо — Надаль на Australian Open.



Победитель этого поединка за выход в финал поспорит с греком Стефаносом Циципасом (14), который обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (22) со счётом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).



Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.