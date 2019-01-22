Павлюченкова в трёх сетах проиграла Коллинз в четвертьфинале Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях проиграв представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 5:7, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, активно выиграла 36 очков и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету Даниэль 6 эйсов, 38 виннеров и 20 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Коллинз на Australian Open.

Даниэль впервые в карьере пробилась в полуфинал соревнований «Большого шлема».

За выход в финал Коллинз поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером, либо с австралийкой Эшли Барти (15).



Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января.