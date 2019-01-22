Тиафо: никогда не видел, чтобы кто-то боролся в каждом розыгрыше так, как Рафа

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо заявил, что испанец Рафаэль Надаль показал прекрасную игру в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Вторая ракетка мира одержала победу в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

«Было очень тяжело. Имею в виду, что он невероятно мощный игрок. После его удара мяч летит на сумасшедшей скорости. Корт очень медленный, мне было трудно пробить. На какое-то время я набрал приличный ритм, но Рафа просто мастер. Он знает этот корт и чувствует себя комфортнее.



Я не знаю, удивил ли он меня. Знал, что Рафа будет играть максимально интенсивно. Но я никогда не видел, чтобы кто-то так боролся в каждом розыгрыше. Этому у него надо поучиться», — цитирует Тиафо официальный сайт турнира.