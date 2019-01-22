Лидеры посева Крейчикова и Синякова проиграли в 1/4 финала Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии в женском парном разряде определились все полуфиналистки. Лидеры посева чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в двух сетах проиграли австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

За выход в финал Стосур и Чжан Шуай поспорят с ещё одной чешской парой Барбора Стрыцова/Маркета Вондроушова, которая победила дуэт Андрея Клепач (Словения)/Мария-Хосе Мартинес Санчес (Испания, 5) со счётом 6:4, 6:4.

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович (2) обыграли американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник (9) со счётом 6:4, 7:5 и сыграют с американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске, которые оказались сильнее представительниц Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Чань Латиши (7) — 6:3, 7:6 (7:3).