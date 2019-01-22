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Лидеры посева Крейчикова и Синякова проиграли в 1/4 финала Australian Open

Лидеры посева Крейчикова и Синякова проиграли в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

На Открытом чемпионате Австралии в женском парном разряде определились все полуфиналистки. Лидеры посева чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в двух сетах проиграли австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

За выход в финал Стосур и Чжан Шуай поспорят с ещё одной чешской парой Барбора Стрыцова/Маркета Вондроушова, которая победила дуэт Андрея Клепач (Словения)/Мария-Хосе Мартинес Санчес (Испания, 5) со счётом 6:4, 6:4.

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович (2) обыграли американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник (9) со счётом 6:4, 7:5 и сыграют с американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске, которые оказались сильнее представительниц Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Чань Латиши (7) — 6:3, 7:6 (7:3).

22 января 2019 года, вторник. 03:20 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова
Чехия
Катержина Синякова
Катержина Синякова
Чехия
6:7
6:7
 
Саманта Стосур
Саманта Стосур
Австралия
Чжан Шуай
Чжан Шуай
Китай
22 января 2019 года, вторник. 04:40 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
Чехия
Маркета Вондроушова
Маркета Вондроушова
Чехия
6:4
6:4
 
Андрея Клепач
Андрея Клепач
Словения
Мария-Хосе Мартинес-Санчес
Мария-Хосе Мартинес-Санчес
Испания
22 января 2019 года, вторник. 05:10 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Ракель Атаво
Ракель Атаво
США
Катарина Среботник
Катарина Среботник
Словения
4:6
5:7
 
Тимя Бабош
Тимя Бабош
Венгрия
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
22 января 2019 года, вторник. 03:20 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Чань Хаочин
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
3:6
6:7
 
Дженнифер Брэйди
Дженнифер Брэйди
США
Элисон Риске
Элисон Риске
США
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