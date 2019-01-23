Победа Осаки и провал С. Уильямс — в обзоре четвертьфиналов Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Украины Элину Свитолину (6) со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 12 минут. Наоми 8 раз подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 25 невынужденных ошибок. На счету Элины 1 эйс, 11 виннеров и 16 неточностей.

За выход в финал Осака поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (7), которая одолела американку Серену Уильямс (16) со счётом 6:4, 4:6, 7:5. В третьем сете уроженка Лоуни уступала 1:5, но смогла выиграть шесть геймов подряд, отыграв четыре матчбола.

Каролина 9 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» 12 эйсов, 54 виннера и 37 неточностей.

Видеообзор четвертьфиналов доступен на «Чемпионате».

Кар. Плишкова одолела С. Уильямс в 1/4 финала AO, отыгравшись с 1:5 в 3-м сете