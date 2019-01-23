Джокович: давайте на моей пресс-конференции говорить обо мне, а не о Надале

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Джокович вышел в полуфинал на отказе японца Кея Нисикори, который решил не продолжать игру в середине второго сета.

«Сложно сказать, что сегодня повлияло на соперника с психологической точки зрения. В плане физической готовности ему было сложно. Мы неоднократно встречались с ним, я выиграл большинство матчей. Тем не менее он входит в число десяти лучших теннисистов мира уже на протяжении многих лет. Нисикори обладает большим опытом игры на крупнейших турнирах. Я знал, что если он будет в порядке в плане физической готовности, то даст мне бой.

Мне жаль, что он испытывает такую боль. Нисикори залечивал травмы в последние годы. Не хотелось бы, чтобы для него всё закончилось так, как сегодня.

Кто выиграет — я или Рафа? Сейчас здесь проходит моя пресс-конференция. Было бы мило, если бы здесь больше говорили обо мне, чем о Надале. Если вы хотите поговорить о нашем возможном матче, давайте сделаем это, если мы оба выиграем полуфиналы», — приводит слова Джоковича пресс-служба Australian Open.