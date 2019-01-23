Беккер: победа Шараповой над Возняцки меня удивила

Экс первая ракетка мира немец Борис Беккер признался, что был удивлён победой россиянки Марии Шараповой над датчанкой Каролиной Возняцки в матче четвёртого круга Открытого чемпионате Австралии по теннису. Возняцки была действующей победительницей турнира. Шарапова в итоге дошла до четвертьфинала, где уступила австралийке Эшли Барти.

«Вторая неделя турнира получается интересной. Уже давно не было турнира «Большого шлема» с таким количеством интересных поединков на ранних стадиях.

Я был удивлён, что Возняцки уступила. Шарапова не набрала оптимальную форму после того, как вернулась. Наверное, победа над Возняцки стала главным успехом Шараповой после возвращения на корт», — приводит слова Беккера Tennis World USA.