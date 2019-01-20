Тарпищев: нервная система у Шараповой ещё не устоялась

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой со счётом 6:4, 1:6, 4:6 в матче 4-го круга Australian Open с австралийкой Эшли Барти. По его мнению, 5-кратная победительница ТБШ показала в Мельбурне достойную игру.



«Нервная система у Маши ещё не устоялась. Она играла очень мало напряжённых матчей, поэтому был такой срыв и провал в середине игры. Чтобы всё-таки иметь иммунитет к такому, надо играть больше принципиальных матчей, а там, вы помните, — дисквалификация, травмы.



Я увидел очень высокое качество игры у Маши со счёта 0:4 в решающем сете. Это положительный факт, и если нормально вести процесс, то сезон будет идти не кусками, а станет полноценным и ярким. Результат на Australian Open можно считать абсолютно нормальным», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Поражение Шараповой и уверенная победа Квитовой — в обзоре матчей 4-го круга АО