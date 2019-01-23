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Бывший тренер Гоффена может начать совместную работу с Халеп

Бывший тренер Гоффена может начать совместную работу с Халеп
Теннис / WTA

Тренер Тьерри ван Климпут завершил сотрудничество с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном. Специалист ведёт переговоры с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Как призналась Халеп, ван Климпут может стать её новым тренером. Ван Климпут посетил матч Халеп с американкой Сереной Уильямс на Australian Open.

«Мы ведём переговоры с ван Климпутом. Я не имею никакого отношения к его разрыву с Гоффеном. Мне он нравится как тренер и как человек. Но пока он не является моим тренером, мы ещё ничего не решили. Пока мы просто решили получше познакомиться», — приводит слова Халеп Tennis World USA.

Халеп в конце 2018 года завершила сотрудничество с Дарреном Кэхиллом, под руководством которого стала первой ракеткой мира и впервые выиграла турнир «Большого шлема».

Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open
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