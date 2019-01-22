Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Эшли Барти (15) со счётом 6:1, 6:4. Этот результат означает, что по итогам турнира уроженка Биловца обойдёт в рейтинге WTA нынешнюю первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Обойти Симону в табели о рангах также могут японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.

В четвертьфинале Осака сыграет со Свитолиной, Плишкова — с американкой Сереной Уильямс. Квитова за выход в финал поспорит с американкой Даниэль Коллинз.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Помочь Халеп сохранить 1-ю строчку по итогам АО могут лишь С. Уильямс и Барти

Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open