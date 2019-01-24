Эрбер и Маю в финале Australian Open сыграют с Континеном и Пирсом

На Открытом чемпионате Австралии в мужском парном разряде стали известны финалисты. Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, посеянные под пятым номером, в двух партиях обыграли американцев Райана Харрисона и Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Пьер-Юг и Николя дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперников 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Эрбер и Маю сыграют с финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом (12), которые оказались сильнее аргентинца Леонардо Майера и представителя Португалии Жоау Соузы со счётом 6:1, 7:6 (8:6).
24 января 2019 года, четверг. 05:05 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/2 финала
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Николя Маю
6:4
6:2
Райан Харрисон
Сэм Куэрри
24 января 2019 года, четверг. 03:15 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/2 финала
Матч окончен
Леонардо Майер
Жоау Соуза
1:6
6:7
Хенри Континен
Джон Пирс
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