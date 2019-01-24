Эрбер и Маю в финале Australian Open сыграют с Континеном и Пирсом

На Открытом чемпионате Австралии в мужском парном разряде стали известны финалисты. Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, посеянные под пятым номером, в двух партиях обыграли американцев Райана Харрисона и Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Пьер-Юг и Николя дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперников 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Эрбер и Маю сыграют с финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом (12), которые оказались сильнее аргентинца Леонардо Майера и представителя Португалии Жоау Соузы со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

Братья Брайан и пара Дж. Маррей/Суарес проиграли в 1/4 финала Australian Open