Осака одолела Кар. Плишкову и сыграет с Квитовой в финале Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в финал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (7) со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Наоми, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 15 раз подала навылет, активно выиграла 56 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету Каролины 3 эйса, 20 виннеров и 21 ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Осака на Australian Open.

В поединке за титул Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой (8). Для обеих теннисисток это будет первый в карьере финал Australian Open.

Квитова победила Коллинз и впервые в карьере вышла в финал Australian Open