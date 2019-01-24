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Осака одолела Кар. Плишкову и сыграет с Квитовой в финале Australian Open

Осака одолела Кар. Плишкову и сыграет с Квитовой в финале Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в финал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (7) со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Наоми, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 15 раз подала навылет, активно выиграла 56 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету Каролины 3 эйса, 20 виннеров и 21 ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Осака на Australian Open.

В поединке за титул Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой (8). Для обеих теннисисток это будет первый в карьере финал Australian Open.

24 января 2019 года, четверг. 08:15 МСК
Australian Open (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
2:6
6:4
4:6
Наоми Осака
Наоми Осака
4
Япония
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