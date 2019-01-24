Надаль: когда Пуи играет отлично, он может победить любого

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от второго полуфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют серб Новак Джокович и француз Люка Пуи. Уроженец Манакора стал первым финалистом турнира, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

«Все полуфиналы получаются интересными и сложными. Новак является фаворитом. Он уже много раз оказывался в этом положении. Люка впервые сыграет в полуфинале турнира „Большого шлема“, но в четвертьфинале он одержал потрясающую победу и в целом играет здорово.

Я всегда думал, что у Люки огромный потенциал. Когда он играет отлично, то может победить любого. Посмотрим. Новак невероятен, это правда. Люке придётся непросто, но это теннисный матч — может случиться всё что угодно», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.