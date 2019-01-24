Циципас: выступление на Australian Open вывело меня на новый уровень

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису ничего не смог противопоставить испанцу Рафаэлю Надалю. Матч завершился со счётом 2:6, 4:6, 0:6.

«Чувствовал опустошение. В голове не было ничего, что странно. У меня ещё никогда не было таких чувств во время матча. Я очень хотел проснуться. Казалось, у меня заторможенная реакция. Всё шло как-то иначе, хуже, чем обычно.

Даже не знаю, как это описать. Анализирую и пытаюсь понять, что было не так. Но, конечно, турнир изменил жизнь, вывел меня на новый уровень в карьере. Очень рад, что сумел добиться важных побед на этой неделе, например обыграть Федерера», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.