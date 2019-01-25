Барти: я научилась наслаждаться игрой, что очень важно для меня

Австралийская теннисистка Эшли Барти оценила изменения в своём подходе к матчам, которые произошли в последние полгода.



«Сейчас я совершенно другой человек и другой игрок. Я стала более зрелой на корте и за его пределами, и я научилась гораздо лучше справляться со своими нервами, участвуя в важных турнирах.



Когда в 2014 году я играла на Australian Open против Серены Уильямс, это было очень сложно психологически. Теперь же я чувствую себя значительно увереннее.



Я научилась наслаждаться игрой, что очень важно для меня. Я играю в свой лучший теннис только тогда, когда мне удаётся полностью расслабиться на корте», — цитирует Барти Tennis World USA.



На Открытом чемпионате Австралии Эшли добралась до четвертьфинала, где уступила Петре Квитовой из Чехии.