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Видеообзор победы Стосур и Чжан Шуай в финале AO над действующими чемпионками

Видеообзор победы Стосур и Чжан Шуай в финале AO над действующими чемпионками
Теннис / Australian Open 2019

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под вторым номером, не смогли защитить титул, проиграв хозяйке кортов Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Тимя и Кристина 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

Видеобзор финала Australian Open доступен на «Чемпионате».

Чжан Шуай впервые стала победительницей турнира «Большого шлема». Для Саманты это третий в карьере титул на соревнованиях Grand Slam в женском парном разряде.

Стосур и Чжан Шуай победили действующих чемпионок в финале Australian Open
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