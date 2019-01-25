Стосур и Чжан Шуай победили действующих чемпионок в финале Australian Open

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под вторым номером, не смогли защитить титул, завоёванный в прошлом году. В финале они в двух партиях проиграли хозяйке кортов Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Тимя и Кристина 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

Чжан Шуай впервые стала победительницей турнира «Большого шлема». Для Саманты это третий в карьере титул на соревнованиях Grand Slam в женском парном разряде. В 2011 году она выиграла US Open в одиночном разряде. Саманта также является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» в миксте.

Бабош и Младенович стали первыми финалистками Australian Open в парном разряде

Соперницами Бабош и Младенович в финале AO будут Стосур и Чжан Шуай