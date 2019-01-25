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Стосур и Чжан Шуай победили действующих чемпионок в финале Australian Open

Стосур и Чжан Шуай победили действующих чемпионок в финале Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под вторым номером, не смогли защитить титул, завоёванный в прошлом году. В финале они в двух партиях проиграли хозяйке кортов Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Тимя и Кристина 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

Чжан Шуай впервые стала победительницей турнира «Большого шлема». Для Саманты это третий в карьере титул на соревнованиях Grand Slam в женском парном разряде. В 2011 году она выиграла US Open в одиночном разряде. Саманта также является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» в миксте.

25 января 2019 года, пятница. 08:10 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). Финал
Матч окончен
Саманта Стосур
Саманта Стосур
Австралия
Чжан Шуай
Чжан Шуай
Китай
6:3
6:4
 
Тимя Бабош
Тимя Бабош
Венгрия
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
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