Шарапова, Касаткина и ещё четыре россиянки — в заявке на турнир в Индиан-Уэллсе

Стал известен заявочный список участниц турнира категории Premier, который пройдёт на хардовых кортах Индиан-Уэллса в период с 4 по 17 марта.



Как сообщает пресс-служба WTA, в турнире примут участие все представительницы топ-10 мирового рейтинга.



Кроме того в основной сетке турнира сыграют шесть представительниц России: Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Екатерина Макарова и Екатерина Александрова.



Также стоит выделить участие представительниц Беларуси Арины Соболенко и Виктории Азаренко и украинок Леси Цуренко и Даяны Ястремской.



Действующей победительницей соревнований является японка Наоми Осака, в финале прошлогоднего розыгрыша оказавшаяся сильнее Дарьи Касаткиной — 6:3, 6:2.