Гаспарян: благодарна Мыскиной, ведь моё возвращение в тур началось с её советов

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян рассказала о начале сотрудничество с Карлосом Мартинесом и о роли Анастасии Мыскиной в возвращении в теннис.



«Сотрудничество с Карлосом началось случайно. Я приехала в Испанию и попала к нему в академию. Ранее мы переписывались, и он пригласил меня к себе. На тот момент он ещё работал со Светланой Кузнецовой. Карлос сказал, что поможет мне с тренировками, если будет в Испании. В то время я была готова на всё. А после

того, как они разошлись со Светланой, Карлос стал мне помогать, и с этого самого времени мы с ним вместе работаем.



Анастасия Мыскина ездила со мной на турнир в Индию, когда Карлос не смог. Не могу передать, как я ей благодарна, что она со мной поехала, потому что в Индию мало кто соглашается ехать, да и вообще за поддержку, потому что с её советов началось моё восстановление и возвращение в тур», — приводит слова Гаспарян St. Petersburg Ladies Trophy.

Гаспарян: хотелось бы добиться большего, войти в топ-10