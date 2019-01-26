Кудерметова одолела Тревизан в 1-м круге квалификации турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал квалификационный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Представительница России Вероника Кудерметова не испытала проблем в матче с итальянкой Мартиной Тревизан и вышла во второй раунд — 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Следующей соперницей 21-летней россиянки станет победительница пары Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Ангелина Калинина (Россия).



В параллельном матче квалификации теннисистка из Словакии Виктория Кужмова (1) в двух партиях обыграла сербку Деяну Раданович — 6:1, 6:4.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Петра Квитова из Чехии. В прошлогоднем финале она переиграла представительницу Франции Кристину Младенович.