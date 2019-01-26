Джокович: победа над Надалем в полуфинале Уимблдона изменила многое

Серб Новак Джокович вспомнил полуфинальный матч против испанца Рафаэля Надаля на Уимблдоне-2018. По итогам пяти часов и 15 минут победу одержал серб — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. Впоследствии Джокович выиграл и главный трофей соревнований.



«Тот матч изменил многое в психологическом плане. Та победа катапультировала меня на другой уровень и придала очень большую уверенность. Она позволила мне преуспеть в последующие месяцы сезона», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



Очередная встреча Рафаэля и Новака состоится в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Ранее теннисисты встречались 52 раза: в 27 случаях выигрывал Джокович, в 25 матчах победу одерживал Надаль.

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