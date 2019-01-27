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Джокович одолел Надаля и стал единственным семикратным чемпионом Australian Open

Джокович одолел Надаля и стал единственным семикратным чемпионом Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

В Мельбурне завершился финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович в трёх сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Уроженец Белграда выполнил 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из восьми. Его соперник трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Таким образом, Джокович стал единственным в истории семикратным чемпионом Australian Open. После победы в Мельбурне серб с 15 трофеями вышел на чистое третье место по выигранным турнирам «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль на Australian Open.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата Австралии стал швейцарец Роджер Федерер, который в финале оказался сильнее хорвата Марина Чилича.

27 января 2019 года, воскресенье. 11:45 МСК
Australian Open (м). Финал
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
6:3
6:2
6:3
 
 
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
2
Испания
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