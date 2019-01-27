Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Кьево» — «Фиорентина». 27 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

В основной сетке St.Petersburg Ladies Trophy произошли изменения

В основной сетке St.Petersburg Ladies Trophy произошли изменения
Теннис / WTA

По техническим причинам изменилась основная сетка турнира St.Petersburg Ladies Trophy — 2019. Сеяные остались на своих местах, а все остальные игроки были переставлены, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Первый номер посева получила Петра Квитова из Чехии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — россиянка Дарья Касаткина, четвёртый — представительница Беларуси Арина Соболенко. Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда. Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мария Шарапова в первом круге сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлогоднем финале она переиграла Кристину Младенович из Франции.

Запись доступна в "твиттере" Сальникова.

Павлюченкова сыграет с Флипкенс в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент