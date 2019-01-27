Джокович: матч с Надалем — один из лучших из всех моих финалов ТБШ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в финале Australian Open над испанцем Рафаэлем Надалем. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

«Из всех своих финалов турниров «Большого шлема» этот матч оцениваю, как один из лучших. Учитывая все обстоятельства, а также то, что я играл с Надалем на такой стадии. В полуфинале и финале я допустил всего 15 ошибок. Этот показатель меня самого удивил. Я верю, что могу так играть, но всё равно матч был практически идеальным.

Что для меня значит тот факт, что я обошёл по числу титулов на турнирах «Большого шлема» своего кумира Пита Сампраса? Да, для меня это важно. Я с детства стремился быть таким, как он. Одно из моих первых воспоминаний о теннисе — то, как он выиграл «Уимблдон» в 1992 году. Пока у меня даже нет слов, чтобы описать свои чувства.

Обойти Федерера по количеству титулов на мэйджорах? Я спокоен, всё хорошо. Конечно, я понимаю, что это достижение вошло бы в историю спорта, который я очень люблю. Меня это мотивирует. Мой приоритет — играть на крупнейших турнирах ATP. Сколько ещё впереди у меня сезонов? Я не знаю, я не думаю настолько вперёд. Я хочу сосредоточиться на собственном прогрессе, хочу становиться сильнее в психологическом и физическом аспектах. Чтобы я мог успешно соревноваться на высоком уровне в следующие годы. Тогда у меня будет шанс приблизиться к Роджеру», — цитирует Джоковича пресс-служба Australian Open.