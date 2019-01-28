Навратилова: Джокович и Надаль могут догнать Федерера по числу побед на ТБШ

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова считает, что серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль могут догнать швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Федерер является рекордсменом по этому показателю, он 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Надаль выигрывал мэйджоры 17 раз, Джокович — 15.

«Конечно, догнать Федерера ещё можно! Джокович и Надаль ещё довольно молоды. Когда мне было 30 лет, все меня спрашивали, когда я собираюсь заканчивать карьеру. Сейчас в 31 год теннисисты играют так, будто находятся в расцвете сил.

Здорово, что продолжительность карьеры теннисистов так увеличилась. Они играют меньше, лучше заботятся о своём теле, летают на частных самолётах. Когда я впервые полетела в Австралию, у меня на дорогу ушло 40 часов!» — цитирует Навратилову Tennis World USA.