Гаспарян разгромила Кудерметову в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян (8) вышла в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В финале квалификации она разгромила соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Маргарита дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 21 брейк-пойнта. На счёту Вероники 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Имя первой соперницы Гаспарян в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге станет известно позже.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.