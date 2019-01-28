Павлюченкова: Корне — девочка с характером, но я к этому готова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как восприняла морозы в Санкт-Петербурге. Россиянка прилетела в Петербург, чтобы принять участие в турнире St. Petersburg Ladies Open. В русскую зиму Павлюченкова попала сразу после Открытого чемпионата Австралии, проходившего при жарких погодных условиях. В первом круге турнира в Петербурге Павлюченкова сыграет с француженкой Ализе Корне.

«Приехала в хорошем настроении из Австралии, погодные условия здесь, конечно, суровые. Сразу так в холод. Тем не менее, я в хорошем настроении, здесь хороший турнир. Тяжело, конечно, в Петербурге. У меня ещё боязнь заболеть. Стараюсь мало времени проводить на улице. Вчера вышли из отеля буквально на 10 минут. У меня в перчатках руки замёрзли, не знаю, как одеваться надо. Но мы всё время внутри, к этому уже привыкли.

Конечно же, верю в себя. Такая жажда, очень хочется хорошо выступать. На «Больших шлемах» хочется показать себя. Прошлый сезон скомканным получился, были проблемы с травмами. Сейчас более-менее появилась стабильность.

По сетке. Корне хорошо знаю, мы тренируемся в одной академии. Упорная соперница, очень. Я к этому готова. Она — девочка с характером, тоже к этому готова. Я ещё не попробовала центральный корт, посмотрим.

Насколько изменились ожидания от турнира до Australian Open и после? Ничего не изменилось, никак. Даже если бы не сыграла в Австралии, сезон всё равно длинный. Ничего не изменилось. Всегда приятно выигрывать, но на каждом турнире всё заново. Сейчас будут новые условия и эмоции. Хочу сыграть как можно лучше», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.