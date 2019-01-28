Касаткина: каждый год не очень начинаю сезон, не знаю, с чем это связано

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала неудачно выступление на Australian Open, а также рассказала о предсезонной подготовке. Касаткина в Австралии уже в первом круге уступила швейцарке Тиме Бачински (3:6, 0:6).

«Неудачный январь? Да. Ещё и Рафа проиграл финал, январь не задался. Каждый год я не очень начинаю сезон. Не могу сказать, с чем это связано. Но, наверное, нормально, что после предсезонки форма не оптимальная. Но я уверена, что пойду вверх, как и предыдущий сезон.

Начало предсезонной подготовки было неизменным. Я поехала в Словакию в горы, но не на 10 дней, а теперь на шесть дней. Я немного урезала предсезонку в горах, потому что сезон выдался длиннее, чем предыдущий сезон. А затем я поехала на теннисную предсезонку в Барселону, там я провела почти пять недель», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.