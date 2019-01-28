Пэн Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где сыграет с Ястремской

Китайская теннисистка Пэн Шуай, получившая «уйалд-кард» от организаторов турнира в Хуахине, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Франции Хлоэ Паке, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Пэн Шуай 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. китаянка поспорит с украинкой Даяной Ястремской, посеянной под восьмым номером. Даяна на старте турнира разгромила голландку Аранчу Рус (Q) со счётом 6:0, 6:3.

Соревнования завершатся 3 февраля.