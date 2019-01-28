Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Пэн Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где сыграет с Ястремской

Пэн Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где сыграет с Ястремской
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Пэн Шуай, получившая «уйалд-кард» от организаторов турнира в Хуахине, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Франции Хлоэ Паке, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Пэн Шуай 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. китаянка поспорит с украинкой Даяной Ястремской, посеянной под восьмым номером. Даяна на старте турнира разгромила голландку Аранчу Рус (Q) со счётом 6:0, 6:3.

Соревнования завершатся 3 февраля.

28 января 2019 года, понедельник. 14:15 МСК
Хуахин. 1/16 финала
Матч окончен
Пэн Шуай
Пэн Шуай
129
Китай
6:2
6:3
 
Хлоэ Паке
Хлоэ Паке
221
Франция
Ястремская отдала всего три гейма Рус на старте турнира в Хуахине
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент